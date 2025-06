Monsieur Gilles Blanchet 1938-2025

À La Maison d’Hélène, le 22 mai 2025 à l’âge de 86 ans est décédé monsieur Gilles Blanchet, époux de madame Marielle Lizotte. Fils de feu dame Béatrice Jean et de feu monsieur Antonio Blanchet, il demeurait à Tourville.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Éric (GenevièveFortin), David (Martine Dumas) et Mélissa Blanchet (François Lambert); ses petits-enfants : Raphaël et Sarah Blanchet, Annabelle Blanchet, Cassandra Dumas-Lemieux, Rachel, Estelle et Vincent Lambert.

Il était le frère et le beau-frère de : feu Gonzague (feu Marielle Fortin), Gaétan, Carmen (feu Léo Labrie), feu Léonce (Micheline Descombes), feu Bastien (Estelle Maher); de la famille Lizotte : Lise, Pierrette (feu Normand Morneau), Réjean (Suzanne Caron), Diane (Rodrigue Hins). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel de la Résidence L’Air du Fleuve de Saint-Jean-Port-Joli, à celui de l’Hôpital de Montmagny ainsi qu’à l’équipe de La Maison d’Hélène pour leur accompagnement et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ ou à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, 200-630 rue Sherbrooke Ouest, Montréal (QC), H3A 1E4 https://www.coeuretavc.ca

Les membres de sa famille vous accueilleront au Salon paroissial (gymnase de l’école)962, des Trembles, Tourville, G0R 4M0 le samedi 14 juin 2025 à compter de 12h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 14 juin 2025 à 15h au même endroit. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. Pour renseignements ou messages de condoléances: Maison funéraire C. Lavoie & Fils(De la Durantaye & Fils)18, du Foyer Sud(418) 356-3822, sans frais : 1-888-430-3822, télécopieur : (418) 356-5230, courriel : clavoie@deladurantaye.qc.ca. Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Entreprise affiliée à la Corporation des thanatologues du Québec.