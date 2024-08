Monsieur Gilles Caron (1940-2024)

Au Centre d’hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 8 juillet 2024, à l’âge de 83 ans, est décédé monsieur Gilles Caron, époux de madame Claudette Pelletier. Fils de feu dame Simone Lemay et de feu monsieur Gérard Caron, il demeurait à Saint-Marcel de L’Islet.

Il laisse dans le deuil ses filles : Julie et Linda (Jean-François Abel); ses petits-enfants : Vanessa Caron (Olivier Lamontagne) et Yohan-Li Abel; ses arrière-petites-filles Lily et Ely Lamontagne.

Il était le frère et le beau-frère de feu Valère, Guy (Gisèle Caron), Henri (Diane Dutil) et Diane (Pierre Morissette); de la famille Pelletier : feu Adélard, feu Robert, feu Jean-Clément, feu Yoland (Colette Leblanc), feu Nicole, Diane, Marc (Doris Dubé), Nelson (Claudette Clermont), Jean-Paul et Johanne (Jacques Gagnon).

Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du Centre d’hébergement de Cap-Saint-Ignace pour leur bienveillance, leurs attentions ainsi que pour la qualité des soins et des services rendus.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8. www.coeuretavc.ca

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils 560, du Souvenir, Cap-Saint-Ignace le samedi 10 août à compter de 13 h. Un moment de recueillement en sa mémoire aura lieu le samedi 10 août 2024 à 15 h à la résidence funéraire. Ses cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial de Saint-Marcel.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec