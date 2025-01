Monsieur Guy Fortier (1932 - 2024)

Au Centre d’hébergement de Montmagny, le 28 décembre 2024, à l’âge de 92 ans et 5 mois, est décédé Monsieur Guy Fortier, époux de feu dame Annette Gaudreau. Il était le fils de feu monsieur Laurent Fortier et de feu dame Germaine Poirier. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la

Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2

Le samedi 25 janvier 2025 à compter de 9h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 11h à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées au Colum- barium Laurent Normand.

Il laisse dans le deuil, ses enfants : Rénald et Éric, ses petits-enfants : Samuel, Jonathan et Kim, ses frères et sœurs : feu Marcel (feu Jeanne-Aimée Blais), feu Martin (feu Yolande Vaillancourt), feu Pierre (Colette Lavoie), feu Charles (Lorraine Gaudreau), Suzanne (feu Claude Collin), Gertrude (feu Gérard Laberge), Françoise (feu Jean-Charles Painchaud), feu Michel (Gemma Marois), Denis (Monique Boudreau), Josette (feu Jean-Charles Ménard), feu Marguerite, Germain (Jocelyne Gendreau), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gaudreau :feu Léopold (feu Éliane Gaumond), feu Léandre (feu Madeleine Boucher), feu Henri (feu Juliette Boulanger), feu Jeanne D’Arc (feu Henri Gendron), feu Madeleine (feu Gérard Martin), feu Gilberte (feu Léandre Chabot), feu Germaine (feu Georges Moreau), feu Robert (Juliette Fortin), feu Marie-Paule (feu Léonard Chabot), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille désire remercier le personnel de l’Hôpital de Montmagny ainsi que celui du CHSLD de Montmagny pour les bons soins prodigués. La direction a été confiée à la

Maison funéraire Laurent Normand inc.

115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621,par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec