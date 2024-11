Monsieur Guy Mercier (1941-2024)

Au Centre d’hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 17 octobre 2024, à l’âge de 83 ans est décédé monsieur Guy Mercier, fils de feu madame Irène Richard et de feu monsieur Noël Mercier. Il demeurait à Cap-Saint-Ignace.

Il laisse dans le deuil ses enfants : Pierre, Josée (Johanne Dumas),Nancy (Pier-Luc Bélanger); leur mère Ginette Bernier; ses petits-en-fants : Marie-Ève (Jean-Pierre Jones), Camille (Rémi P. Lizotte) et Charles-Olivier; ses arrière-pe- tits-enfants : Élodie, Elisabeth et Océane.

Il était le frère et le beau-frère de : feu Raymond (Lina Fournier), Jacques (Charlotte Brie), Doris (Jacques Catellier) et Josette (feu Jean-Guy Richard).

Sont aussi affectés par son départ les membres de la famille Bernier, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel du Centre d’hébergement de Cap-Saint-Ignace pour leur accompagnement et les excellents soins. Un merci tout spécialement à sa petite-fille Camille qui a été d’une aide précieuse pour son grand-père depuis plusieurs années.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des enfants Sourds du Québec, 3348 Boulevard Mgr Gauthier, Québec, QC G1E 2W2. https://www.fonda- tiondessourds.net/

Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils 560, du Souvenir Cap-Saint-Ignace, le samedi 9 novembre 2024 à compter de 9h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le jour même à 11h30 à la résidence funéraire. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou messages de condoléances: 418 246-5337, sans frais: 1 877 598-3093, télécopieur: 418 246-5115, courriel: info@deladurantaye.qc.ca Site Web: www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.