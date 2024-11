Monsieur Guy Perreault (1941-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 10 novembre 2024 à l’âge de 83 ans est décédé M. Guy Perreault, conjoint de Mme Laurence Deschênes. Il demeurait à Saint-Paul-de-Montminy.

Afin de respecter ses volontés, il n’y aura pas de rencontre, ni de cérémonie, il a été confié à la Résidence funéraire Boulanger pour crémation.

Il était le père de : feu Lyne, Josiane (Jean-Pierre Cyr) et Simon (Alex-Jade Lajeunesse). Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants : Samuel, Edouard, Zachary et Aimé; sa belle-sœur et son beau-frère : Réjean Deschênes, Céline Deschênes (feu Jean-Yves Dany) ainsi que plusieurs neveux et nièces.

Les arrangements funéraires ont été confiés à la : Résidence funéraire Boulanger 31 av. de la Fabrique Montmagny.

Pour renseignements : 418-248-1363; sans frais : 1-800-706-1363; messages de sympathie par courriel : ruetboul@globetrotter.net; via site Web : www.residenceboulanger.com.

Entreprise membre de la Corporation des thanatologues du Québec.