Monsieur Henri-Louis Lebel (1945-2023)

À l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, le 26 décembre 2023, à l’âge de 78 ans, est décédé monsieur Henri-Louis Lebel, époux de dame Jocelyne Lavoie. Il était le fils de feu monsieur Louis-Victor Lebel et de feu dame Marie-Anna Bernier. Il demeurait à L’Isle-aux-Grues.

La famille accueillera parents et amis(e)s à l’église de L’Isle-aux-Grues 238, chemin du Roi L’Isle-aux-Grues (Québec) G0R 1P0 le samedi 11 mai 2024 à compter de 12 h. Une liturgie de la Parole sera célébrée par la suite à 14 h. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial.

Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Caroline (Jean Gosselin), Christian (Annie Roy), ses petits-enfants : Gabriel (Vanessa), feu Thomas, Mathias (Alexia), Kim et Marie-Ève, ses frères et sœurs : Florian (feu Francine Vézina), Albert (Rachel Lavoie), Angélina (feu Jean-Pierre Gazé, Marc Gagné), Linda (feu Raynald Lebel, Pierre Frenette), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lavoie: Lucie (Julien Vézina), Rachel (Albert Lebel), feu Marc (Marie-Claude Gaumond), feu Simone, Gilbert (Diane Vézina), Louise (Jean-Claude Lavoie), ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s.

Prendre note que le bateau quittera le quai de Montmagny à 10 h 30 le samedi 11 mai 2024.

La famille désire remercier le personnel de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et AVC https://www.coeuretavc.ca/comment-vous-pouvez-aider/facons-de-donner

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québev) G5V 1N2. Pour renseignements : 418 248-0545 sans frais : 1 888 248-0545 messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621 par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec