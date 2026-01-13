Monsieur Hervé Blanchet 1935-2026

À l’Hôpital de Montmagny, le 7 janvier 2026, à l’âge de 90 ans, est décédé monsieur Hervé Blanchet époux de feu dame Georgette Pelletier. Membre des Chevaliers de Colomb 4ᵉ degré, il était le fils de feu dame Marie-Marthe Anctil et de feu monsieur Sylvio Blanchet. Natif de Saint-Adalbert, il demeurait à Saint-Marcel-de-L’Islet.

Il laisse dans le deuil ses enfants : Colin (Brigitte Pelletier), Maryse (Bertrand Couillard), Gérald (Sonia Caron) et Yves. Ses petits-enfants : Angela (Maxime Drouin), Josée (Sylvain Bolduc), Laury (Frédéric Caron), Maude (Stephan Heppel), Michaël (Émilie Avoine), Janick (Victor Leblanc), Édith (Marc-Antoine Avoine), Benjamin (Alizée Girard), Joey (Charlotte Sirois), Rébecca, Brittany. Ses arrière-petits-enfants : Jayden, Élodie, Dylan, Andy, Jade, Marily, Lyana et Billie. Il était le frère et le beau-frère de : feu Laurette (feu Henry Rouillard), Claude (Pauline Fournier), feu Jean-Luc (feu Jeanne d’Arc Laflamme), Marc-Yvon (Marcelle Bélanger), Denise (feu Omer Bouchard). De la famille Pelletier : feu Gaby (feu Arthur Bernier), Evelyne (Camille Bélanger), Denise (Gilles Fortin), Jacqueline (feu Rodrigue Bélanger), feu Jean-Noël (Diane Aubry), feu Hervé (feu Micheline Chabot), Hélène (Marcel Cormier), Rosella (feu Yvon Langlois), Jocelyne (Roger Dancause), Jocelyn (Hélène Pelletier), Gervais (Louise Lépine). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.

Des remerciements sont adressés à sa médecin Dre Amélie Blanchette, au personnel des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile ainsi qu’au personnel de l’unité des soins intensifs de l’Hôpital de Montmagny pour leur accompagnement et les bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8.

Les membres de sa famille vous accueilleront à la Salle municipale, 48, Taché Est, Saint-Marcel, le vendredi 23 janvier 2026 de 11h à 13 h 45. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le vendredi 23 janvier 2026 à 14h en l’église de Saint-Marcel suivies de l’inhumation au cimetière paroissial de Saint-Marcel.

La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire C. Lavoie et Fils (De la Durantaye et Fils), 18, du Foyer Sud, Saint-Pamphile.

Pour renseignements ou messages de condoléances : (418) 356-3822, sans frais : 1-877-598-3093, Télécopieur : (418) 246-5115, courriel : clavoie@deladurantaye.qc.ca

Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.