Monsieur Hilaire Létourneau (1935-2024)

À son domicile, le 24 décembre 2024, à l’âge de 89 ans, est décédé monsieur Hilaire Létourneau, époux en 1res noces de feu dame Claudette Bouchard et en 2e noces de madame Hélène Chabot. Il était le fils de feu monsieur Adéodat Létourneau et de feu dame Bernadette St-Pierre. Il demeurait à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille accueillera parents et ami(e)s à la

Maison funéraire Laurent Normand

le vendredi 31 janvier 2025 de 19 h à 21 h et samedi jour des funérailles à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré le samedi 1er février 2025 à 11 h en l’église de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement cimetière de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud.

Il laisse dans le deuil, son épouse Hélène; ses enfants :Michel (Annette Dubé), Hélène (Guy Chabot), Jacqueline (Jacques Chabot), Lise (René Morin, Rémy Joncas), Alain (Nathalie Lévesque), Linda (Mario Coulombe), Guy (Nathalie Vigneault), Johanne (Daniel Ringuet), ses petits-enfants : Noémie Chabot (Éric Perreault), Francis Chabot (Alexandra Joubert), Guillaume Chabot (Sylvie Blanchet), Michaël Létourneau (Karine Laferrière), David Létourneau (Marie-So- leil Chabot), Marie-Pier Morin (Maxime René de Cotret), Mathieu Morin, Danick Coulombe (Maude Gilbert), Hubert Coulombe (Lorie Boucher), Kim Létourneau (Pierre-Luc Michaud), Charles Létourneau (Alyson Dignard), Édith Chabot (Philippe Gagnon), Aurélie Ringuet, ses arrière-petits-enfants : Maude Perreault, Heidi Perreault, Mahée Perreault, William Létourneau-Michaud, Alicia Létourneau-Michaud, Oli René de Cotret, Théa René de Cotret, Raphaëlle Létourneau, Madyson Létourneau, Gabriel Létourneau, Élodie Létourneau, Mathis Létourneau, Louane Chabot-Joubert, les filles de son épouse : Marlène et Nancy (feu Alain Fournier), ses frères et sœurs : feu Jeanne-D’Arc (feu Lionel Dorval), feu Marcel (feu Dolorès Tremblay), feu Georges (Yvette Chabot), feu Lucille (feu Paul-Émilien Bernier, feu Roger Marcoux), feu Candide (Carmen Beaudoin), feu Rachel (feu Jean Rousseau, feu Kurt Steinbach), feu Agathe (feu Roger Larochelle), Thérèse (André Lemieux), feu Léonard, feu Jules, feu Richard (feu Norma Youance), ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Bouchard et Chabot, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Pierre ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny www.jedonneenligne.org/fondationhdm/.

