Monsieur Isaac Morin (2003-2025)

À Québec, le 28 janvier 2025, à l’âge de 21 ans, est décédé Isaac Morin, fils de monsieur Stéphane Morin et de madame Isabelle Lacombe. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la

Maison funéraire Laurent Normand115, rue Saint-LouisMontmagny (Québec) G5V 1N2Le samedi 15 février 2025 à compter de 13 h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 17 h à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieure-

ment au cimetière de Montmagny.

Il laisse dans le deuil, ses parents : Isabelle et Stéphane, ses frères : Tristan (Océanne Lasserre) et Mathias. De la famille Morin, il laisse dans le deuil sa grand-mère : Solange Mercier (feu Yvon Morin), ses tantes et ses oncles : Sylvie (Pierre Carrier), Marco, Nathalie (Claude Thibault), Éric (Chantal Sénéchal), ses cousins et cousines, leur conjoint(e) et leurs enfants : Maude et Chloé Blouin, Vincent Morin, Joanie et Jérémy Morin. De la famille Lacombe, il laisse dans le deuil : ses grands-parents : feu André Lacombe et feu Alice Dion, sa tante : Josée (Daniel Briand), sa cousine et son cousin, leur conjoint(e) et leurs enfants : Ariane et Étienne Briand, ainsi que plusieurs ami(e)s.

La famille désire remercier le personnel des soins intensifs de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus et l’équipe de Transplant Québec pour les bons soins et leur soutien.

La famille tient à souligner le soutien précieux de nombreux membres de la famille, amis et collègues.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Enfant soleil, www.enfantsoleil.ca/donner. Des formulaires seront disponibles au salon.

