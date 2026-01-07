Monsieur Jacques Bouchard 1954 - 2025

À L’Hôpital de Montmagny, le 18 décembre 2025, est décédé à l’âge de 71 ans et 6 mois, monsieur Jacques Bouchard, conjoint de madame Rosalie Deschênes. Il était le fils de feu dame Sémida Lizotte et de feu monsieur Aldéric Bouchard. Originaire de La Pocatière, il demeurait à Montmagny.

La famille vous accueillera à la : Résidence funéraire Boulanger, 31 av. de la Fabrique, Montmagny, le samedi 10 janvier 2026 dès 13 h 00, suivi d’une célébration à 15 h 00 et de là, au crématorium. L’urne sera déposée au mausolée du Cimetière de Montmagny àune date ultérieure.

Outre sa conjointe madame Rosalie Deschênes, il laisse dans le deuil les enfants de celle-ci : Sylvain (Carolyn Auclair) et Stéphane (Dominique Parent) ; les petits-enfants : Philippe, William, Olivier et Nicolas ; ses frères et sœurs : Roland (feu France Gagné), feu Raymond, Lucien (France Lemieux), Donat (Odette Fournier), feu Rosaire (Agathe Bélanger), Denise (feu Gérard Gagné), feu Réjean (Chantal Bélanger), Jean-Yves (Martine Leclerc), feu Michel, Diane (feu Alain Tessier), Daniel, Sylvain (Hélène Arbour), Marcel (Micheline Michaud), Céline (Robert Tremblay), Jean-Claude (Marie-Hélène Ouellet ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Deschênes : Jeannine (Laurent Ouellet), Gisèle (feu Serge Beauchamp), feu Jean-Pierre (Rémélina Cortez) et Yvon (Nicole Côté) et les autres parents et amis.

