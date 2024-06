Monsieur Jacques Caron (1952-2024)

Au Centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 9 mai 2024 à l’âge de 71 ans est décédé monsieur Jacques Caron, époux de madame Claire Gagnon. Fils de feu dame Cécile Giasson et de feu monsieur Marc Caron, il demeurait à L’Islet.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Maxime (Anindita Peu), sa fille Marie-Hélène (Caroline Fugère), ses petites-filles, Clémence et Simone Caron.

Il était le frère et le beau-frère de : Céline (Joël Fieujean), Denis, Michel, feu Robert (Cécile Marien), Suzanne (Stephen Caldas), Yvon (Nathalie Lagacé) et G. Daniel (Maria-Térésa Aparicio); de la famille Gagnon : feu Régina, Denis (Marie Manseau), feu Lucie et Alfred (Marie-Josée Larocque).

Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins, cousines et ses ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel du Centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour leur soutien, leurs attentions, la qualité de leur approche et de leurs soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L’Islet (plus particulièrement pour le service des loisirs du CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli), 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0. https://www.jedonneenligne.org/fondationsantelislet/DIM/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils 4, ch. du Roy Ouest Saint-Jean-Port-Joli le samedi 15 juin à compter de 13 h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 15 juin 2024 à 15 h 30 à la résidence funéraire.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec