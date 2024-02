Monsieur Jacques Fournier 1939-2024

À La Maison d’Hélène à Montmagny, le 15 janvier 2024, à l’âge de 84 ans est décédé M. Jacques Fournier (Coco), époux de Mme Cécile Robin et fils de feu Gérard Fournier et de feu Gracia Caron. Il demeurait à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud.

La famille recevra les condoléances à la : Résidence funéraire Boulanger 31, av. de la Fabrique Montmagny le vendredi 26 janvier de 19 h à 21 h et samedi jour des funérailles à compter de 9 h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 27 janvier à 11 h en l’église deSaint-Pierre-de-la-Rivière-du Sud. L’inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils : Christian (Julie Garant), Daniel, Denis (Johanne Campagna) et Claude (Isabelle Breton), ses petits-enfants : Jérémy, Rebecca, Béatrice (Michael Turcotte), Charles (Anne-Catherine Giguère), Jean-François, Alexandra (Maxim Ko), Laura,Sarah, Benjamin, Joseph, Étienne, Arielle, Fabrice et Miguel; ses arrière-petits-enfants : Idalya, André, Edouard, Cécilia, Léo, Adam et Alice. Il était le frère de : feu Gaston (feu Aline Coulombe), Jeannette (Roland Nicole), Françoise (Antoine Proulx); de la famille Robin, il était le beau-frère de : feu Fernand (Monique Beaumont), feu Lucien (Yolande Caron), Rachel (feu Gervais Bégin), feu Laurent (Denise Martin), feu Angéla (feu André Fournier), feu Martin (Lise Clavet), Louis-Jacques (Laurette Bossé), feu Jean-Charles, Monique (Lucien Bossé), feu Marcel (Thérèse Fournier), Clémence-Anne (Claude Paré), Raymonde (Réjean Coulombe), Lucille. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène, www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON ou à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/

Pour renseignements : 418-248-1363; sans frais : 1-800-706-1363; messages de sympathie par courriel : ruetboul@globetrotter.net; via le site Web : www.residenceboulanger.com, entreprise membre de la Corporation des thanatologues du Québec.