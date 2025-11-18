Monsieur Jacques Gamache 1940 - 2025

Au Centre d’hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 5 novembre 2025, à l’âge de 85 ans, est décédé monsieur Jacques Gamache, époux de madame Liliane Bélanger. Il demeurait à Saint-Damase de L’Islet. Il était le fils de feu dame Marthe Gamache et de feu, monsieur Camille Gamache.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses enfants : Édith (Jason Bell) et Philippe ainsi que son petit-fils Sébastien. Il était le frère et le beau-frère de : feu Raymond (feu Cécile Michaud), feu Jacqueline (Adéodat Rioux), Rachel (Joseph Castonguay), feu Julien, Julie (feu Jean-Marie Charrois) et Rita (Rémi Picard) ; de la famille Bélanger : Huguette (feu Joseph Robitaille), Jean-Guy (Délia Joncas), feu Gérard, feu Angèle, Denise (Gilles Bélisles), Micheline (Jocelyn Boivin) et Roger (Lise Dubé). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à toute l’équipe du Centre d’hébergement de Cap-Saint-Ignace pour leur bienveillance, leur empathie et leur humanité. Un remerciement spécial à l’infirmière Annick ainsi qu’à Valérie, sa préposée accompagnatrice.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boulevard Taché Ouest, Montmagny Québec) G5V 3R8.http://www.fondationhoteldieumontmagny.com/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la Salle Municipale 3, place de l’église Saint-Damas e de L’Islet samedi, jour des funérailles à compter de 9h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 22 novembre 2025 à 11h en l’église de Saint-Damase de L’Islet. Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils, 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca

Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

