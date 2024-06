Monsieur Jacques Labrecque (1972-2024)

À son domicile, le 1er juin 2024, à l’âge de 51 ans, est décédé monsieur Jacques Labrecque, conjoint de madame Valérie Robin et fils de feu monsieur Léopold Labrecque et de dame Charlotte Lavoie. Il demeurait à Montmagny.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2le vendredi 14 juin 2024 à compter de 12 h. Une prière d’Adieu aura lieu par la suite à 15 h au salon funéraire.

Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Valérie, ses enfants : Jason (Élise Dumais) et Benjamin, ses petits-enfants adorés : Jade et Clovis, sa mère Charlotte Lavoie (feu Léopold Labrecque), ses frères et sœurs : Ginette (Marcel Vézina), Suzanne,

Christiane et Bryan, son beau-père Marcel Robin et sa belle-sœur Isabelle Robin.

Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, oncles et tantes, cousins, cousines et ami(e)s.

La famille désire remercier monsieur Gaétan Picard pour son soutien et sa présence, son amitié a été précieuse. Remerciements au Dre Boulanger et au personnel du département d’oncologie de l’Hôpital de Montmagny pour les bons soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny : www.jedonneenligne.org/fondationhdm/ ou à la Société canadienne du cancer : www.cancer.ca.fr Des formulaires seront disponibles au salon.

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc.115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2. Pour renseignements : 418 248-0545 sans frais : 1 888 248-0545 messages de condoléances : par télécopieur : 418 248-2621 courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

