À la Résidence des Bâtisseurs (Habitation MGR Deschênes), le 20 août 2025, à l’âge de 92 ans, est décédé monsieur Jacques Lemieux, époux de feu dame Lise Caron. Il était le fils de feu monsieur Jean-Charles Lemieux et de feu dame Marie-Reine Gaudreau. Il demeurait à Montmagny.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2 le vendredi 5 septembre 2025, jour des funérailles, à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 h en l’église Saint-Thomas de Montmagny et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny.

Il laisse dans le deuil, son fils Michel (Sylvie Giroux), ses petits-enfants Marie-Chantal et Jean Lemieux, ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence des Bâtisseurs (Habitation MGR Deschênes) pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Thomas (https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfasance/la-fabrique-de-la-paroisse-de-saintthomas- de-montmagny/).

