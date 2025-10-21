Monsieur Jacques Lemieux 1949-2024

Voilà maintenant un an que tu nous as quittés.

Ton regard, ta voix et ton humanité continuent de résonner en nous. Et même si le manque est grand, tu es là, autrement, dans nos pensées, dans nos gestes et dans ce que nous sommes devenus grâce à toi. Veille sur nous !

Pour honorer ta mémoire, une messe anniversaire sera célébrée le dimanche 26 octobre 2025 à 9 h 30 en l’église de Cap-Saint-Ignace.

Merci à toutes celles et ceux qui se joindront à nous pour cette célébration.

Son épouse Madeleine, ses enfants Sonia, Mélissa, Éric et les membres de leur famille.