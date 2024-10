Monsieur Jacques Lemieux (1949- 2024)

À la Maison d’Hélène de Montmagny, le 10 octobre 2024, à l’âge de 75 ans est décédé monsieur Jacques Lemieux, époux de madame Madeleine Caron. Fils de feu dame Cécile Guimont et de feu monsieur Paul-Henri Lemieux, il demeurait à Cap-Saint-Ignace.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Sonia, Mélissa etÉric (Véronique Montminy); ses petits-enfants : Antoine et MaïkaBernier (leur père Roch Bernier); Jasmyne, Hubert, Chloé et Delphine Gaudreau (leur père Frédéric Gaudreau); Xavier et Damien Lemieux.

Il était le frère et le beau-frère de : Gilles (Pauline Bernatchez), Michel (Chantale Grégoire), Claude (Jeannine Boulanger), Pierre (Monique Gaudreau), Françoise (Clément Fortin), Céline (Michel Vermette), Augustin (feu Johanne Bérubé; Danielle Gaudreau), André (feu Renée Loignon – Anne Rivard), René (Caroline Pitre), Diane (Sylvain Caouette);

de la famille Caron : feu Marie-Marthe, Rose-Hélène (feu Émilien Talon), Jean-Guy (France Landry), Paul-Henri (Olivette Talon), feu Léon (Danielle Frégeau), Richard (Aline St-Pierre), feu Cyrille, feu Michel, Denis, feu Thérèse (Réjean Landry) et feu Mario.

Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel des départements de dyalise et d’oncologie de l’Hôpital de Montmagny, du CRIC de Lévis, du CHU de Québec ainsi qu’aux membres de l’équipe de la Maison d’Hélène sans oublier Dre Michelle Boulanger, Dre Annie Mercier et Dr Félix-Richard Chapleau, pour toutes leurs attentions, leur dévouement, leur soutien, leur humanité et leur professionnalisme.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny Québec G5V 3R8 http://www.fondation- hoteldieumontmagny.com/ ou à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les funérailles avec eucharistie ont été célébrées le samedi 19 octobre 2024 à 11h en l’église de Cap-Saint-Ignace. Ses cendres ont été par la suite déposées au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances :

Maison funéraire De la Durantaye et Fils

418 247-5571, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladu- rantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.