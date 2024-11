Monsieur Jean-Claude Couture (1952-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 15 octobre 2024 à l’âge de 71 ans est décédé M. Jean-Claude Couture, époux de Mme Réjeanne Labonté et fils de feu Emilien Couture et de feu Noëlla Shink. Il demeurait à Montmagny.

La famille recevra les condoléances à la Résidence funéraire Boulanger au 31 av. de la Fabrique, Montmagny, le samedi 16 novembre à compter de 9h. Une cérémonie suivra à 12h à la résidence funéraire.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Jean-François, Olivier, Joannie (Yanick Picard); ses petits-enfants : Layla et Serena Picard. Il était le frère de : Richard (Francine Demers), François (Manon Lacroix), Sylvie (feu Francis Beaulieu), Roger (feu Doreen Bachand), Martin (Nancy Fradette); de la famille Labonté, il était le beau-frère de :Jean-Louis (Agathe Proulx), feu Micheline (feu Gilles Fournier), feu Francine (feu Patrick Lizotte) ainsi que de Miche- line Fournier. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces dont ses filleuls(e) Alexandre Couture, Eric Fournier, Joël Labonté et Patricia Lizotte ainsi que de nombreux amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ ou à la Société Canadienne du cancer, www.cancer.ca.

Pour renseignements: 418-248-1363, sans frais : 1-800-706-1363; messages de sympathie par courriel: ruetboul@globetrotter.net, via le site Web : www.residenceboulanger.com, entreprise membre de la Corporation des thanatologues du Québec.