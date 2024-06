Monsieur Jean-Claude Litalien (1950-2024)

À La Maison d’Hélène de Montmagny, le 21 mai 2024, à l’âge de 73 ans est décédé monsieur Jean-Claude Litalien. Fils de feu dame Marguerite Jean et de feu monsieur Léonard Litalien, il demeurait à Saint-Pamphile, comté de L’Islet.

Il laisse dans le deuil son frère et ses sœurs : Gisane (Gilles Anctil), Sylvie (feu Michel Blais), feu Gilles (Francine Pelletier), Martine (Alain Pelletier), Martin (Paul Labonté) et Lise.

Sont aussi affectés par son départ de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel de La Maison d’Hélène de Montmagny pour les excellents soins, leur soutien et l’accueil chaleureux.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire C. Lavoie & Fils (De la Durantaye & Fils) 18, du Foyer Sud Saint-Pamphile le vendredi 7 juin de 19 h à 21 h et le samedi 8 juin à compter de 9 h 30. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 8 juin 2024 à 11 h 30 à la résidence funéraire. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial « Bellevue » de Saint-Pamphile.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 356-3822, sans frais : 1 888 430-3822, courriel : clavoie@deladurantaye.qc.ca, Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec