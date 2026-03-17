Monsieur Jean-Claude Paquet 1940-2026

Au Centre d’hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 18 février 2026, à l’âge de 85 ans et 8 mois, est décédé monsieur Jean-Claude Paquet, époux de madame Pierrette Thibault. Il était le fils de feu monsieur Jean-Baptiste Paquet et de feu dame Lucienne Pelletier. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand, 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2 le samedi 21 mars 2026, jour des funérailles, à compter de 12 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 15 h en l’église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny.

Il laisse dans le deuil, outre son épouse Pierrette, ses enfants : Barbara, Frédéric (Nathalie Paquet), Sophie (Stéphane Morin), ses petits-enfants : Maxime (Vanessa Boissinotte-Joncas), Stéphanie (Frédérick Bouchard), Charlotte (Jérôme Lamonde), Claudia (Charles Lessard), Camille, Laurence et Émile, ses arrière-petites-filles : Ely-Rose et Jade, son frère : Richard (Christiane Caron), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Thibault : feu Paul-Henri (feu Thérèse Richard), Pâquerette (feu André Murret-Labarthe), feu Bertrand (Nicole Carrier), feu Françoise, Soeur Lorraine n.d.p.s., feu Jean-Claude (feu Adrienne Couture), feu Marie-Laure (Jean-Paul Thibault), sa filleule Lynda Thibault (Ghislain Harton), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille tient à remercier le personnel du Centre d’hébergement de Cap-Saint-Ignace pour les bons soins prodigués, pour l’accompagnement humain et attentionné durant les derniers instants de Jean-Claude.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d’Hélène de Montmagny (https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/). Des formulaires seront disponibles au salon.

La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site web : www.laurentnormand.ca

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