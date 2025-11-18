Monsieur Jean-Claude Richard 1946-2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 4 octobre 2025, à l’âge de 79 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Richard. Il était le fils de feu monsieur Armand Richard et de feu dame Rita Dutil. Il demeurait à Montmagny.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2 le samedi 22 novembre 2025 à compter de 9h.

Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 11h à la salle commémorative du Complexe funéraire. Il laisse dans le deuil, sa fille : Audrey Gingras Richard (Gabriel Ouellet), son petit-fils : Eli Ouellet, son frère et ses sœurs : Huguette (feu Robert), Lise (feu Simon), Ginette (Jacques), André (feu Chantale), Guylaine, Micheline (René), ses neveux et nièces : Daniel, Éric, Alain, Marc, Nathalie, Stéphane et Francis, ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre son meilleur ami Pierre.

La famille tient à remercier l’Unité des soins palliatifs de l’Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2.

