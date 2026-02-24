Monsieur Jean-Denis Desrosiers 1947-2026

À l’Hôpital de Montmagny, le 10 février 2026, à l’approche de ses 79 ans, est décédé monsieur Jean-Denis Desrosiers, demeurant à Saint-Aubert de L’Islet.

Il laisse dans le deuil, ses enfants : Martin, Éric et Patrick Des rosiers; sa petite-fille Audrey St-Onge-Desrosiers (Marc-André Bard). Originaire de Saint-Damase de L’Islet, il était le fils de feu dame Marie-Ange Caron et de feu monsieur feu Albert Desrosiers ; le frère et le beau-frère de : Pauline (feu Laurent Desrosiers), Denise (Robert Caron), Micheline (feu Normand Gamache), Céline (Yvan Caron), Annette, Christiane (Henri-Louis Caron), Christian (Maryet Fortin), Alain et Donald (feu Suzie St-Pierre). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et amis(es).

De sincères remerciements sont adressés aux médecins et aux membres du personnel de l’Hôpital de Montmagny, pour leurs attentions, leur soutien et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8.

https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/

Selon son désir, il n’y aura pas de rencontre au salon ni de funérailles. Un moment de recueillement en présence de sa famille et de ses proches aura lieu lors de la déposition de ses cendres au cimetière paroissial de Saint-Damase de L’Islet.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils

(418) 598-3093, sans frais : 1-877-598-3093

courriel : info@deladurantaye.qc.ca

Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.