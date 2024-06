Monsieur Jean-Guy Bernier (1936-2024)

À l’Hôtel-Dieu de Montmagny, le 7 juin 2024, est décédé à l’âge de 87 ans et 11 mois monsieur Jean-Guy Bernier, conjoint de dame Francine Dubé. Il était le fils de feu Pierre Bernier et de feu Anne-Marie Pellerin. Il demeurait à Saint-Damase-des-Aulnaies.

Selon ses volontés il n’y aura pas de rituels funéraires.

Il laisse dans le deuil sa conjointe Francine, ses enfants Simone et Ricardo. Sont aussi affectés par son départ sa sœur, ses frères, ses beaux-frères et belles-soeurs des familles Bernier, Dubé et Castonguay, ses neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s.

La famille remercie très sincèrement tous les membres du personnel soignant de l’Hôpital de Montmagny pour leur dévouement et les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet. Dons en ligne: www.fondationsantelislet.com

Direction funéraire: Résidence funéraire Marius Pelletier inc.

La Pocatière, Saint-Jean-Port-Joli

Pour renseignements : 1 418 856-3371

Sans frais : 1 866 856-3371

www.maisons-funeraires.com courriel : rfmpel@videotron.ca

Entreprise membre et reconnue distinction par la C.T.Q.