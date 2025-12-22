Monsieur Jean-Guy Langlois (1941-2025)

À l’Hôpital de Montmagny, le 6 décembre 2025, à l’âge de 84 ans et 8 mois, est décédé des suites d’un cancer, entouré de l’amour des siens, monsieur Jean-Guy Langlois, époux de madame Simone Fortin. Jean-Guy était le fils de feu madame Yvette Chabot et de feu monsieur Lionel Langlois. Il demeurait à Saint-Paul-de-Montminy. La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Au cœur des Montagnes (anciennement l’église) au 311, 4e Avenue à Saint-Paul-de-Montminy le samedi 27 décembre 2025, de 9h à 11h. Les funérailles auront lieu par la suite ; il sera conduit ultérieurement à son dernier repos au cimetière paroissial.

Outre son épouse, Jean-Guy laisse dans le deuil ses enfants, Julien, feu Diane (Yves Prévost), Claude, Sylvain, Robert (Josée Gaudreau) et Martin (Annick Latreille) ; ses filleuls Étienne Coulombe et Guillaume Fortin.

Il laisse également dans le deuil : ses frères et sœurs, feu Céline (feu Louis Talbot), Olivette (feu Robert Coulombe), feu Yvon (Rosella Pelletier), Lisette (feu Jacques Proulx), Réjeanne (Jean-Guy Caron), Benoit (Francine Dubé), Denis (Diane Bouffard), Claudette (Clément Fortin), Francine (Léandre Fortin). Ses belles-sœurs et beaux-frères, Louise Fortin (feu Marc Mercier), Yolande Fortin (feu Albert Poirier), Jean-Luc Fortin (Marie-Claire Lévesque).

Ses petits-enfants, Frédéric Bernier (Eve-Lyne Marcotte), Sara-Émilie Langlois (Johnnie Lachance), David Langlois (Claudia Roberge), Christine Langlois (Michaël Corriveau), feu Vincent Langlois, Marilou Langlois (William Vaillancourt), Delphine Langlois et Mathilde Langlois. Ses arrière-petits-enfants, Rose Bernier ainsi que Andy, Nate et Jayden Lachance.

Il laisse également dans le deuil, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier du fond du cœur le personnel du 3e étage de l’Hôpital de Montmagny pour son grand sens humain.