Monsieur Jean-Guy PELLETIER (1947-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 27 août 2024, à l’âge de 77 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Pelletier, époux de dame Étiennette Fortin. Fils de feu dame Régina Prévost et de feu monsieur Amédée Pelletier. Il demeurait à Saint-Adalbert, comté de l’Islet. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : Stéphane (Maude Corriveau), Véronique, Mélanie (Steve Desjardins), Jimmy (Raphaëlle Dubé-Lavoie). Ses petits-enfants : Laurence, Zack, Victor, Alice, Rose, Charles.

Il était le frère et le beau-frère de: feu Simone (feu Ovide Hunter), feu Jacqueline (feu Eugène Dumas), feu Rosaire (Clorisse Graham), feu Jeanne-d’Arc (feu Jean-Charles Lussier), feu Antoinette (feu Roger Poitras), feu Jacques (feu Rolande Blanchet), feu Jean-Paul (feu Irène Duguay), feu Marie-Paule (feu Léo Blanchet), feu Clémence. De la famille Fortin : Étienne. Sont aussi a affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

Des remerciements sont adressés au personnel des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile et au personnel soignant de l’Hôpital de Montmagny pour leur accompagnement et les bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l’AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, G2J 1B8.

Le service religieux aura lieu le samedi 7 septembre 2024 à 11h en l’église de Saint-Adalbert où les membres de la famille vous accueilleront à compter de 10h. Les cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial de Saint-Adalbert.

Pour renseignement ou pour transmettre vos messages de condoléances C. Lavoie & Fils (De la Durantaye & Fils) 18, du Foyer Sud Saint-Pamphile (418) 356-3822, sans frais : 1-888-430-3822, télécopieur : (418) 356-5230, courriel : clavoie@deladurantaye.qc.ca. Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.