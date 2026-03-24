Monsieur Jean-Louis Bouffard 1937-2026

À l’Hôpital de Montmagny, le 18 février 2026, à l’âge de 88 ans et 10 mois, est décédé monsieur Jean-Louis Bouffard, époux de feu madame Jeannine Turgeon. Il était le fils de feu monsieur Louis Bouffard et de feu dame Lucia Morency. Il demeurait à Montmagny et était natif de Berthier-sur-Mer.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand, 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2 le samedi 28 mars 2026 à compter de 9h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 11h à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Berthier-sur-Mer.

Il laisse dans le deuil, son fils : Janick (Chantal Tremblay), ses petits-enfants : Thomas et Marie-Ève, ses frères et sœurs : feu Yvan (Jacqueline Robin), Louise, Colette (feu Gaston Guimont), Denise, feu Murielle (feu Lucien Breton), feu Léandre, Lisette et Ginette (feu Paul-Émile Leblanc), ses belles-sœurs de la famille Turgeon : Lorraine (feu Paul-Émile Picard), feu Rose-Aimée et Thérèse, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fabrique Saint-Thomas de Montmagny

https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/la-fabrique-de-la-paroisse-de-saint-thomas-de-montmagny/).

Des formulaires seront disponibles au salon.

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site web :

www.laurentnormand.ca

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