Monsieur Jean-Louis Lemieux (1942-2024)

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du décès de Jean-Louis Lemieux, survenu à l’âge de 82 ans, le 11 mai 2024 au Centre d’hébergement de Cap-Saint-Ignace. Fils de feu Ida Couillard et de feu Ernest Lemieux, il demeurait à Cap-Saint-Ignace.

Outre son épouse et sa complice des 50 dernières années, Nicole Deschênes, il laisse dans le deuil ses frères et sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs des familles Lemieux et Deschênes ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines.

De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du Centre d’hébergement de Cap-Saint-Ignace pour leur accompagnement, leurs attentions et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ ou à tout autre organisme de votre choix.

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils 560, du Souvenir Cap-Saint-Ignace le samedi 8 juin à compter de 10 h. Une célébration en sa mémoire aura lieu ce même jour, le samedi 8 juin 2024 à 11 h 30 à la résidence funéraire. Ses cendres seront déposées au columbarium de la résidence funéraire De la Durantaye à Cap-Saint-Ignace.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca