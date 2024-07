Monsieur Jean-Marc Lachance (1929-2024)

Au CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli, le 21 juillet 2024, à l’âge de 95 ans est décédé M. Jean-Marc Lachance, époux de feu Marguerite Petitclerc et fils de feu Joseph Ligori Lachance et de feu Philomène Pruneau. Il demeurait à Montmagny.

La famille recevra les condoléances à la Résidence funéraire Boulanger, 31, av. de la Fabrique, Montmagny le mercredi 31 juillet de 19 h à 21 h 30 et jeudi 1er août, jour des funérailles, à compter de 9 h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le jeudi 1er août à 11 h à l’église Saint-Mathieu de Montmagny.

Il laisse dans le deuil ses enfants Raymond (Johanne Simard), Louise (Daniel Blais) et Gilles (Linda Lemay); ses petits-enfants Myane Lachance (Kevyn Serediak), Samuel Lachance (Mélanie Leduc Bernier), Steve Blais (Geneviève Sylvestre Bernier), Olivier Blais (Mélissa Rioux) et Joël Gagnon (Jessica Hamel); et ses arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil ses soeurs, son frère et ses belles-soeurs: Jeanne-Aimée, Philomène (feu Albert Robert), Emma (feu James Walsh), Paul (Suzanne Boulet), Rita Pelletier (feu Anselme Lachance) ainsi que sa belle-soeur de la famille des Petitclerc Thérèse (feu René Brousseau) et plusieurs neveux et nièces. Il a rejoint tous ses autres frères, sœurs, beaux-frères et belles-soeurs des familles Lachance et Petitclerc.

La famille remercie sincèrement tout le personnel du CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli pour les soins extraordinaires qu’ils ont offert à notre père.

En lieu et place de fleurs, la famille apprécierait des dons à l’intention de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/

Pour renseignements: 418 248-1363, sans frais: 1 800 706-1363; message de sympathie par courriel: ruetboul@globetrotter.net via le site Web: www.residenceboulanger.com Entreprise membre de la Corporation des thanatologues du Québec.