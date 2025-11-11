Monsieur Jean-Marie Couillard Després 1938-2025

Au Centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 31 octobre 2025 à l’âge de 87 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Couillard Després, époux de madame Jeannine Charland. Fils de feu dame Marie-Ange Normand et de feu monsieur Rosaire Couillard Després, il demeurait à L’Islet.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Line (René Gagnon), Carole (François Labbé), Serge (Diane Caron), Lise (Marc Slater) ; ses petits-enfants : Jimmy Couillard Després (Valérie Paré Dionne), Vincent Chouinard (Joëlle Villeneuve), Michaël Couillard Després (Emilie Melanson-Boisjoly), Valérie Labbé (Ray Ketelsen), Myriam Chouinard, Nicolas Labbé, François Gagnon (Isabelle Rioux) ; ses arrière-petits-enfants :Patrik, Arnaud, Mingan, Tomy, Laurence, Thomas, Myrique, Loan, Noémie et Olivier à venir. Il était le frère et le beau-frère de : feu Marquis, feu Juliette (feu Marc Rouleau), feu Hector, feu Gilles, feu Agathe, Clément (Monique Poulin), Thérèse (feu Daniel Mariage), Marcellin (Louise Cadieux), Gaétan (Pierrette Gagnon), Gatéane (Bernard Poulin), feu Françoise et Denis ; de la famille Charland : Jacques (Francine Payant), Clément, Claude (Micheline Bilodeau) et feu Lise. Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à Michel Pascal T.S. et au personnel du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, ainsi qu’au Dr Jacques Rivest pour leur accompagnement et les excellents soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation HTAPQ, Casier postal 341, Plessisville (Québec) G6L 2Y8 https://www.htapquebec.ca/faire-un-don ou à la Société Parkinson Québec, 560, rue Ontario Est, Montréal (Québec) H2L 0B6

https://parkinsonquebec.ca/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils, 99, 7e Rue L’Islet le samedi 15 novembre à compter de 12 h 30. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 15 novembre 2025 à 14 h 30 à la résidence funéraire.

Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca

Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.