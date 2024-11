Monsieur Jean-Marie Garant (1930-2024)

Au CHSLD de Montmagny, le 1er novembre 2024, à l’âge de 94 ans, est décédé, monsieur Jean-Marie Garant, époux de feu dame Jeannine Morin. Il était le fils de feu monsieur Alphonse Garant et de feu dame Albertine Plourde. Il demeurait à Montmagny et autrefois à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.

La famille accueillera parents et ami(e)s à l’église de Saint-François, 534, chemin Saint-François Ouest, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (Québec) G0R 3A0 le samedi 30 novembre 2024, jour des funérailles, à compter de 12 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 h en l’église de Saint-François. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.

Il laisse dans le deuil, ses enfants : Nicole (feu Guy Fournier), Guy (Gisèle Cloutier), Sylvie (Sandro Mantini), Martine (Herman Pelletier), Bruno (Anie Larue), Julie (Sylvain Blais), ses petits-enfants : Christine (David), Marie-Hélène (Mathieu), Maude (David), Louis (Kathy), Sean, Vincent, Priscilla (Étienne), Patrick (Stéphanie), Vanessa (Victor), Xavier (Mélanie), Pierre-Olivier (Vickie), Audrey (Alexandre) et ses 17 arrière-petits-enfants.

Ses frères et sœurs étaient : feu Honorat (feu Laurette Breton), feu Oscar (feu Eugénie Gourgues), feu Marcel (feu Fortunate Gourgues), feu Daniel (feu Thérèse Martineau), feu Irénée (feu Rose Morin), feu Lauriane (feu Maurice Bilodeau), feu Thérèse (feu Jean-Noël Bilodeau), feu Monique (feu Jean-Marie Proulx), feu Claire (feu Jacques Chabot).

Ainsi que sa belle-famille : feu Jean-Claude (Jeannette Caron), feu Gaston (feu Françoise Proulx), feu Yves (feu Eva Huard), feu Monique (André-Louis Fortin), feu Huguette (feu Jean-Paul Fafard), feu Roger (Julie Paré), feu Gilles (Johanne Vallée), feu André, Réjean (Rosanne Théberge).

Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel des 2e et 3e étages du CHSLD de Montmagny pour leurs bons soins ainsi que Dre Ouellet.

Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à La Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny au www.jedonneenligne.org/fondationhdm/ ou à La Maison d’Hélène au www.lamaisondhelene.org ou par la poste au 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9. Des formulaires seront disponibles à l’église. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (QC) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca.