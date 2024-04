Monsieur Jean-Maurice Gaudreau (1926-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 10 avril 2024, est décédé à l’âge de 97 ans et 7 mois, monsieur Jean-Maurice Gaudreau. Il était le fils de feu Eugène Gaudreau et de feu Clara Gaudreau. Il demeurait à Montmagny.

Selon ses volontés, il n’y aura pas de rencontre au salon funéraire. Il a été confié à la Maison funéraire Laurent Normand pour crémation. Les funérailles auront lieu ultérieurement et les cendres seront inhumées au cimetière des Prairies de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.

Il laisse dans le deuil de nombreux cousins et cousines, neveux et nièces.

Son neveu et proche-aidant Jean-Marc Corriveau et son épouse Sylvie Cameron tiennent tous deux à souligner la très grande perte d’un homme et ami d’une foi constante et inébranlable. Il était membre de l’Assemblée Chrétienne de Montmagny.

Un remerciement très spécial au personnel du CHSLD de Cap-Saint-Ignace pour leur milieu de vie incomparable, leur dévouement et la qualité des soins prodigués. Vous êtes tous tellement précieux pour nous.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand Inc. 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2. Pour renseignements : 418 248-0545 sans frais : 1 888 248-0545 messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621 par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

