Monsieur Jean MORIN (1931-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 29 octobre 2024, à l’âge de 93 ans, est décédé monsieur Jean Morin épouse de feu dame Lorraine Blanchet. Fils de feu dame Yvonne Gamache et de feu monsieur Charles-Octave Morin, il demeurait à Cap-Saint-Ignace.

Il laisse dans le deuil, ses enfants : Sophie (Mike Shaw), Pierre etCharles; ses petits-fils : Jacob, Justin et Benjamin Shaw ainsi que Louka Morin Amyot. Outre son épouse et ses parents, il est allé rejoindre tous les membres de sa famille, son frère, ses sœurs et ses beaux-frères : Albert, Alice, Lucille (Len Langevin), Yvette (Fred Haire) et Thérèse (Léo Charest).

Sont aussi affectés par son départ, ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Blanchet : Jacques (Ginette Jacob) et Serge Blanchet ainsi que Mathias Berlinger (époux de feu Paule), ses neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ses amis(es).

De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de l’Hôpital de Montmagny pour leurs attentions et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Qc) G5V 3R8.

Les membres de sa famille vous accueilleront en l’église de Cap-Saint-Ignace, le samedi 16 novembre à compter de 13h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 16 novembre 2024 à 14h en l’église de Cap-Saint-Ignace, suivies de l’inhumation de ses cendres au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils.

418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093,courriel : info@deladurantaye.qc.caSite Web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.