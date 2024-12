Monsieur Jean-Noël Thériault (1939-2024)

Au Centre d’hébergement de Sainte-Perpétue, le 10 décembre 2024, est décédé à l’âge de 84 ans et 11 mois, monsieur Jean-Noël Thériault époux de dame Pierrette Pelletier. Il était le fils de feu Donat Thériault et de feu Alice Dubé. Il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli.

Selon ses volontés, il n’y aura pas de rituel funéraire. Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière sous les Étoiles de Saint-Jean-Port-Joli. Un recueillement aura lieu à ce moment dans l’intimité des membres de sa famille.

Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Pierrette, ses enfants : Line et Marc (Danielle Poirier), ses petits-enfants : Naomy (Maxime Héroux) et Shany et son arrière-petite-fille : Éléonore

Il était le frère et le beau-frère de: feu Jean-Denis (Pauline Bourgault), feu Ghislaine (feu Paul-Édouard Pelletier), feu Rodrigue (feu Lucette Dubé), feu Madeleine (feu Maurice Asselin, feu Mike Andrusyshyn), feu Colette (feu Aurèle Jean, feu Maurice Dubé), Marie (Marcel Jean), feu Michel (Ginette Gauthier), Martin (Angèle Duquette). De la famille Pelletier, il était le beau-frère de: Jacqueline (Roland Pelletier), Rollande (feu Thomas Roy), Normande (Jean Bernier), Micheline (feu Laurent Daigle), feu Huguette.

Sont aussi affectés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ses amis(es).

Nous adressons nos sincères remerciements à tout le personnel de l’UCDG de l’hôpital de Montmagny, ainsi qu’à celui du CHSLD de Sainte-Perpétue, pour les excellents soins prodigués. Merci également à tous les membres du personnel de la Résidence L’Oasis de Saint-Jean Port- Joli pour leur attention et leur dévouement. Des signets seront disponibles à la Résidence L’Oasis pour ceux qui le désirent.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Don en ligne : info@alzheimerchap.qc.ca

Direction funéraire :

Résidence Funéraire Marius Pelletier inc. La Pocatière et Saint-Jean-Port-Joli

Pour renseignements : 1 418 856-3371Sans frais: 1 866 856-3371courriel : rfmpel@videotron.caSite web : www.mariuspelletier.comEntreprise funéraire reconnue Distinction par la C.T.Q.