Monsieur Jean-Paul Bonneau (1934-2024)

À La Maison d’Hélène de Montmagny, le 11 décembre 2024, à l’âge de 90 ans et 9 mois, est décédé paisiblement et entouré de l’amour de ses enfants, monsieur Jean-Paul Bonneau, époux de feu madame Jeanne Thibault. Il était le fils de feu Georges Bonneau et de feu Lumina Blanchet. Il demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. La famille accueillera parents et ami(e)s à

l’église de Saint-François534, chemin Saint-François Ouest Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (Québec) G0R 3A0le samedi 1er février 2025 , jour des funérailles, à compter de 11 h 00. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 h 00 en l’église de Saint-François. Les cendres seront déposées

ultérieurement au cimetière paroissial.

Il laisse dans le deuil ses enfants : Nicole (Simon Auclair), Ginette (Francis Deschênes), Pierre (Ghislaine Dubé), Gilbert (Jocelyne Bolduc), Gaétan (Karine Dumas), Marcel (Martine Fréchette), Clémence (Julien Pelletier), Céline (Gisèle Lévesque) et Marc-André (Claire Bolduc); ses 17 petits-enfants : Andrée-Anne, Laurence, Marie-France, Jean-Martin, Nathan, Samuel, Marc-Antoine, Stéphane, Sébastien, Audrey, Mathieu, Jonathan, Guillaume, Anne-Marie, Pierre-Marc, Jean-Daniel, Sarah-Jeanne; ainsi que ses 9 arrière-petits-enfants : Agathe, Margot, Laura, Étienne, Léo, Laurent, Florence, Rose et Zachary.

Il était le frère de feu Léon (feu Thérèse Fiset), feu Cécile (feu Patrick Cloutier), Françoise, feu Marie-Ange, feu Marie-Reine (feu René Dombrowski), feu Thérèse, feu Réal, Rosaire (Mariette Pelletier) et feu Blaise (Raymonde Boutin).

Il était le beau-frère de la famille Thibault : feu Simone (feu Léonard Labbé), feu Jean-Louis, feu Roland (feu Rita Breton), feu Monique (feu Louis Breton), feu Louisette (Philippe Fontaine), Raymond (Normande Bélanger) et Albert (Paule-Andrée Dancause).

Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s notamment Claire Bédard.

La famille tient à remercier tout le personnel du centre de soins palliatifs de La Maison d’Hélène pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

