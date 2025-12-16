$!Monsieur Jean-Paul Proulx (1934-2025)

À la Maison d’Hélène, le 2 décembre 2025, à l’âge de 91 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Proulx fils de feu monsieur Narcisse Proulx et de feu dame Marie-Louise Picard. Il demeurait à L’Islet et autrefois à Tourville cté de L’Islet. Il était originaire de Saint-Paul-de-Montminy.

Il laisse dans le deuil sa compagne des 20 dernières années, Antoinette Cloutier; ses enfants : Suzanne (Richard Boulerice), André, Normand et Sylvie (feu Luc Boisvert, feu Alain Fafard) et leur mère Huguette Poirier, ses petits-enfants : Nicolas (Sabrina Royer), Katherine (David Roy) et Geneviève (Siegfried Tremblay); ses trois arrière-petits-enfants : Thomas, Alison et Amélia.

Il était le frère de : feu Lucienne, feu Rose (feu Léo Lefèvre), feu Aimé (feu Claire Cutter), feu Robert, feu Aurore (feu Josephat Boulet), feu Irma (feu Henri Laferrière), Rita (feu Roger Guillemette), feu Thérèse (feu Charles Legros), feu Germaine (feu Richard Duchesneau), Rachelle (feu Jean-Paul Clavet), feu Roger (feu Marie-Claire Tousignant), feu Ludivine (feu Jules Maheux), feu Raoul (feu Monique Lebrun, Lise Chevrier), Lucienne (feu Fernando Turcotte), Madeleine (feu Narcisse Boulet).

Sont aussi affectés par son départ, les membres des familles Poirier et Cloutier, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés au personnel de la résidence Les Habitations au Fil du fleuve de L’Islet et de la Maison d’Hélène.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène. 350, avenue Saint-David, Montmagny https://www.fondationhelenecaron.org/

Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils au 560, du Souvenir à Cap-Saint-Ignace

Le samedi, 20 décembre 2025 à compter de 12h30. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi, 20 décembre 2025 à 14h30 à la résidence funéraire.