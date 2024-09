Monsieur Jean-Pierre Blanchet (1942-2024)

Aux Habitations Saint-Pamphile, le 10 septembre 2024, à l’âge de 82 ans, est décédé monsieur Jean-Pierre Blanchet, époux de dame Nicole Anctil. Fils de feu dame Eugénie Blanchet et de feu monsieur Jean-Baptiste Blanchet (Bébé), il demeurait à Saint-Pamphile, comté de l’Islet.

Il laisse dans le deuil son épouse Nicole, son fils Dary (Isabelle Girouard), ses petits-enfants : Lily et Zack. Il était le frère de: feu Monique (feu Florent Langlois), Solange (1ères noces feu Zéphirin Gagnon; 2es noces feu André L’Écuyer), Colombe (Benoit Labrie), Réjean (feu Colette Legros), Claire (feu Henri-Louis Garant), Clémence (Maurice Mercier), Clément (Louisette Brochu), Denis (feu Ghyslaine Legros; Réjeanne Lagrange), Noël (Aline Leblanc). De la famille Anctil, il était le beau-frère de : feu Réjean, Suzanne (Raymond Cossette), Huguette, Rénald (Victoire Pelletier), Rachel (Georges Pelletier), Cécile (Denis Blanchet), Robert, Laurier (Diane Pelletier), feu Collin, Gabriel (Madeleine Godbout). Sont également a ectés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés à Gabriel Anctil pour les services rendus, à Sylvie St-Pierre, son inhalothérapeute pour les soins apportés. Merci également au personnel des Habitations Saint-Pamphile pour leur présence et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène 350, avenue St-David, Montmagny, G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/ DIMMAISON/ ou à l’Association pulmonaire du Québec pour la fibrose pulmonaire 4115, rue Ontario est, bureau 200, Montréal, H1V 1J7.

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire C. Lavoie & Fils (De la Durantaye & Fils) 18, du Foyer Sud, Saint-Pamphile Vendredi le 20 septembre 2024 à compter de 11h30. Le service religieux sera célébré le vendredi 20 septembre 2024 à 14h en l’église de Saint-Pamphile suivi de la déposition des cendres au cimetière paroissial Bellevue de Saint-Pamphile.

Pour renseignement ou pour transmettre vos messages de condoléances : (418) 356-3822, sans frais : 1-888-430-3822, télécopieur : (418) 356-5230, courriel : clavoie@deladurantaye.qc.- ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.