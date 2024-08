Monsieur Jean-Pierre Samson (1934-2024)

Au CHSLD Vigi Notre-Dame-de-Lourdes, le 2 août 2024, à l’âge de 90 ans et 4 mois, est décédé monsieur Jean-Pierre Samson, époux de dame Noëlla Guillemette. Il était le fils de feu monsieur Jacques Samson et de feu dame Gilberte Garon. Il demeurait à Berthier-sur-Mer.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la

Maison funéraire Laurent Normand

115, rue Saint-Louis

Montmagny (Québec) G5V 1N2

le vendredi 16 août 2024 à compter de 9 h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 11 h à la salle commémorative du Complexe. L’inhumation aura lieu au cimetière de Berthier-sur-Mer.

Il laisse dans le deuil, outre son épouse Noëlla, ses enfants : Pierre (Bernadette Chénard), Caroline, ses petits-enfants : Éric, Catherine, ses frères et sœurs : feu Lise (feu Fernand Drouin), feu André (feu Georgette Simard), feu Jacqueline, feu Gilles (Michèle Thibault), Hélène (Michel Lajeunesse), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guillemette : feu Roger (feu Jeannette Talbot), feu Monique (feu Georges Blouin), feu Jean-Guy, feu Jeannine (feu Raymond Blais), Yves (Solange Lavoie), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille désire remercier le personnel de l’Hôpital de Montmagny, du CHSLD de Cap-Saint-Ignace et du CHSLD Vigi Notre-Dame-de Lourdes de Saint-Michel pour les bons soins prodigués.

La direction a été confiée à la

Maison funéraire Laurent Normand inc.

115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545 sans frais : 1 888 248-0545 messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621 par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca