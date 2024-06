Monsieur Jean-Yves Leblanc (1925-2024)

À sa résidence, le 1er juin 2024 à l’âge de 99 ans est décédé M. Jean-Yves Leblanc, époux de Mme Gisèle Roussel. Il demeurait à Montmagny.

La famille recevra les condoléances à la : Résidence funéraire Boulanger 31, av. de la Fabrique Montmagny le samedi 22 juin à compter de 12 h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées ce même jour à 14 h en l’église Saint-Thomas de Montmagny. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Gabriel-de-Rimouski.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles : Marie-Andrée (Pierre Brie), Corinne (Gaétan Bélanger), Claire (Jean-François Boulet), Sonia (Georges Andrews), Brigitte (Andy Macculloch), Lucie (Gabriel Siroit); ses petits-enfants : Dominique Brie, Jean-Michel Brie, Caroline Brie, Gabrielle Bélanger (Sylvain Gingras Demers), Julien Bélanger (Sophie Blais), feu Jacques-Henri Boulet, Pierre-Alexandre Boulet, Nicolas Andrews, Philippe Andrews, Marie-Michelle Macculloch, Madisson Macculloch, Lauren Macculloch, Emile Siroit, Laurent Siroit et Noëlle Siroit; ses arrière-petits-enfants : Léane Brie, Béatrice, Cédric et Jacob Bélanger, Jasmin Demers. Il était le frère de : feu Guy (feu Françoise Boutin), feu Marcel (feu Marcelle Dufour), feu Marien (feu Françoise Vézina, feu Normand (Monique Beaulieu). De la famille Roussel, il était le beau-frère de : feu Gertrude (feu Conrad Desrosiers), feu l’abbé Norbert, feu Marc (feu Germaine April), Irené (feu Priscilla Cyr), feu Aline (feu Roland Valcourt), Sr Marcelle, feu Lisette (feu Arthur Leblanc), feu Sr Edèse, Edith (feu André Cloutier) et feu Gildas (Gaétane Côté). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces.

La famille désire remercier l’équipe des soins palliatifs du CLSC de Montmagny pour leurs bons soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/

