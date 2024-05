À l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec, le 22 novembre 2023 à l’âge de 51 ans, est décédé monsieur Jérôme Pelletier, fils de madame Rachel Pelletier et de monsieur Jean-Marc Pelletier. Il demeurait à L’Islet (Saint-Eugène).

Il laisse dans le deuil, l’amour de sa vie Sandra Nicol, ses enfants : Alexis, Éloïse (Youri Gagnon) et leur mère Nancy Fortin; les filles de Sandra : Patricia et Florence; son frère Guillaume (Sabrina Brochu), sa sœur Martine (Michel Bédard), son neveu Élie Bédard, sa nièce Laurie Pelletier.

Sont aussi affectés par son départ, ses oncles, tantes, cousins et cousines; les familles Fortin (Nancy) et Bédard (Michel); les voisins de la maison familiale qui le connaissent depuis sa plus tendre enfance; les professeurs et élèves côtoyés à l’école primaire St-François-Xavier (1977-1983), à l’école secondaire Bon-Pasteur (1984-1988) ainsi qu’au Centre de formation en mécanique de véhicules lourds de Lévis (1989-1990). Il laisse également ses collègues de travail du Garage MVL Inc., de même que ses anciens collègues de travail des garages Besner Transport, Camions Freightliner, Paré Centre du Camion Volvo de Québec, Globocam Lévis, Transport Gilmyr à Montmagny, Cargo L’Islet et autrefois Centre du Camion St-Jean; les gens côtoyés, rencontrés lors de ses visites et recherches sur la petite histoire de L’Islet. Ceux qui l’ont nourri, qui ont cherché avec lui, qui lui ont généreusement donné de leur temps, partagé leurs connaissances, fouillé dans leurs lointains souvenirs, dans leur grenier, qui lui ont permis de transmettre la connaissance des faits et événements de notre patrimoine et fait revivre de nombreuses personnes qui ont marqué l’histoire de notre municipalité; sans oublier l’équipe du Journal Le Hublot qui a publié ses histoires.

De sincères remerciement sont adressés à l’équipe du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli ainsi qu’aux médecins et membres du personnel de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, pour leurs délicates attentions, leur soutien et leurs soins attentionnés.

En mémoire de Jérôme, vous êtes invités pour les personnes qui le peuvent, à faire un don de sang auprès d’Hema-Québec ou de faire un don à la Fondation Hema-Québec, 4045, boulevard de la Côte-Vertu, Saint-Laurent (Québec) H4R 2W7 https://www.jedonneenligne.org/fondationhemaquebec/GEN/

Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 18 mai 2024 à 15 h en l’église Notre-Dame-de-Bonsecours de L’Islet, où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 13 h. Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils 418 247-5733, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec