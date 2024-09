Monsieur Jocelyn CARON (1942-2024)

Avec une grande tristesse, nous vous annonçons le décès de monsieur Jocelyn Caron, survenu à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec, le 27 août 2024 à l’âge de 81 ans et 10 mois. Époux de madame Évangéline Dionne et fils de feu dame Thérèse Laurendeau et de feu monsieur Paul-Émile Caron (sculpteur), il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Étienne (Manon Fortin) et Marjorie Caron (Benoît Lamarche), ses belles-filles Julie (Charles Émile Préfontaine) et Isabelle Chouinard (Yves Lauer); ses petits-enfants : Laurence (Xavier), Arnaud (Susana), Maloo (Félix) Julyan (Frédérique), Miguel (Alexandra) et Camil (Maxim); ses soeurs : Francine (André Jacob) et Linda (Christian Joncas), son frère Claude (Diane Bélanger); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dionne : René (Pauline Laflamme), Yvan (Marie-Andrée Jean) et Gervais (Nicole Savard). Sont aussi a ectés par son départ ses neveux et ses nièces, ses cousins, cousines et ses nombreux amis(es).

Homme passionné et impliqué dans sa municipalité, il avait à coeur de faire rayonner la sculpture sur bois. Il fût à l’origine de plusieurs évènements, dont « Le Rendez-vous international de la Sculpture » en 1984. De chaleureux remerciements sont adressés aux intervenantes ainsi qu’à Anne Caron, infirmière et les membres de l’équipe du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli pour leur accompagnement et le travail exceptionnel qu’elles accomplissent.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L’Islet 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils 4, ch. du Roy Ouest Saint-Jean-Port-Joli le samedi 21 septembre à compter de 11h. Une cérémonie pour célébrer sa vie aura lieu le samedi 21 septembre 2024 à 15h à la résidence funéraire. Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.