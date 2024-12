Monsieur Jocelyn Pleau (1955-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 10 novembre 2024, à l’âge de 69 ans, est décédé monsieur Jocelyn Pleau, époux de madame Danièle Coulombe. Fils de feu madame Colombe Bourgouin et de feu monsieur Eudore Pleau, Il demeurait à Cap-Saint-Ignace.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Geneviève (Jean-Francois Dumais) et Jean-François (Marie-Lou Hudon); ses petits-enfants : Alexis,Charlotte et Camille Dumais; Nathan et Lambert Pleau.

Il était le frère de : feu Sylvie, feu Johanne (feu Denis Bérubé), Daniel, Marc (Guylaine Lecours), Martine (Daniel Croteau) et Nancy.

De la famille Coulombe: Louisette (feu Jean-Marie Simoneau), feu Huguette (feu Logy Berge- ron), feu Jacques (feu Louise Dufour), feu Roger (Fernande Langlois), feu Denis (feu Jeannine Fortin), feu Odette (feu Harold Guimont), feu Marcel (Guinette Barde), feu Noël (Ginette Damour), feu Serge (Huguette Paradis), Bruno (feu Chantale Gaudreau).

Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés au personnel de l’Hôpital de Montmagny pour leur soutien, leurs délicates attentions, les soins attentionnés et leur présence chaleureuse.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3, http://www.cancer.ca/fr-ca

Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils, 560, du Souvenir Cap-Saint-Ignace, le samedi 7 décembre 2024 à compter de 14h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le 7 décembre 2024 à 16h au même endroit. Ses cendres seront par la suite déposées au colombarium de la maison funéraire De la Durantaye et Fils inc. de Cap-Saint-Ignace. Pour renseignements ou messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, télécopieur : 418 246-5115, courriel : info@deladurantaye.qc.ca