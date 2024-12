Monsieur Joseph-Edouard Thibault (1937-2024)

À la Maison d’Hélène de Montmagny, le 4 décembre 2024, à l’âge de 87 ans, est décédé monsieur Joseph-Edouard Thibault, conjoint de madame Françoise Bernier. Fils de feu dame Joséphine Caron et de feu monsieur Alphonse Thibault. Il demeurait à Cap-Saint-Ignace.

Il était le frère de : feu François (feu Rose-Annette Thibault), feuRomuald, feu Alphonsine (feu Jean-Thomas Laurendeau), feuMarguerite (feu Raoul Bernier), feu Alfrédine (feu Roméo Caron), feu Fernande (feu Marcellin Thibault), feu Jeanne-d’Arc (feu Laurent J.B. Caron); de la famille Bernier : Aline (René Jean), Roger (Denise Langlois), Gilberte (Claudel Bélanger), feu Réjean (Odette Langlois) et Jacqueline Bernier.

Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don À La Maison d’Hélène 350, ave St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIM- MAISON/

Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funéraire

De la Durantaye et Fils 560, du Souvenir Cap-Saint-Ignace

le samedi 14 décembre 2024 à compter de 12h30. Une célébration en sa mémoire aura lieu ce même jour à 14h30, au salon. Ses cendres seront déposées au columbarium du cimetière paroissial de Cap-Saint-Ignace au printemps.

Pour renseignements ou messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, télécopieur : 418 246-5115, courriel : info@deladurantaye.qc.caSite Web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.