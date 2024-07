Monsieur Keven Boulet-Thibault (1988-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 9 juillet 2024 à l’âge de 35 ans et 10 mois est décédé monsieur Keven Boulet-Thibault, fils de madame Nancy Boulet et de monsieur Richard Thibault. Il demeurait à Saint-Cyrille-de-Lessard.

Outre ses parents, il laisse dans le deuil sa jumelle Cynthia (Nicolas Fortier et leurs enfants Yasmine et Zachary); son grand-père Denis Boulet, ses oncles et tantes : Francine Thibault (René Bernier), son parrain Serge Thibault (Marie St-Pierre), sa marraine Christine Boulet (André Montminy); ses cousins et cousines : Marie-Eve et Mélanie Bernier, Laurie et Gabrielle Thibault, Jesse Boulet et Ariane Montminy; ses grandes tantes Alice Mercier et Simone Martel; autres parents et ami(e)s, sans oublier toutes les personnes qui l’ont accompagné et côtoyé tout au cours du parcours de sa vie.

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble de l’équipe du Centre de jour de L’Islet pour leur dévouement, leur présence bienveillante et leur soutien.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l’Arc-en-ciel, 25, avenue Sainte-Marie, Montmagny (Québec) G5V 2R6. https://www.arcencielrpph.com/

Les membres de sa famille vous accueilleront au Salon paroissial (Salle des loisirs) 295, rue Principale Saint-Cyrille-de-Lessard le samedi 27 juillet à compter de 13 h 30. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 27 juillet 2024 à 15 h 30 au même endroit. Ses cendres seront déposées ultérieurement au columbarium du cimetière paroissial « à l’ombre du clocher ».

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec