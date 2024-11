Monsieur Lauréat Rousseau (1923-2024)

Au CHSLD de Saint-Raphaël (Saint-Damien), le 25 octobre 2024, à l’âge de 101 ans et 8 mois, est décédé monsieur Lauréat Rousseau, époux de feu dame Rachel Gagnon. Il était le fils de feu monsieur Edgar Rousseau et de feu dame Alice Morin. Il demeurait à Saint-Fran- çois-de-la-Rivière-du-Sud. La famille accueillera parents et ami(e)s à l’église de Saint-François534, Chemin Saint-François Ouest Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (Québec) G0R 3A0le samedi 23 novembre 2024, jour des funérailles, à compter de 12 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 h en l’église de Saint-François, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial.

Il laisse dans le deuil, ses enfants :Simon Rousseau (Diane Desrosiers), Ginette Rousseau (Eddy Collin), ses précieux petits-enfants : feu Kathleen Rousseau et Karl Rousseau (Manon Côté), Émilie Collin (Guillaume Faucher) et Marie Philippe Collin (Pier-Luc Desbiens), ses arrière-pe- tits-enfants adorés : Marianne et Mathieu Faucher. Ses frères et sœurs : feu Germaine (feu Joseph-Anaclet Corriveau), feu Rolland, feu François (feu Suzanne Fontaine), feu Alphonse (Fernande Gazé), feu Lucien, Lucienne (feu Paul-Henri Latulippe), Lucille (feu Clément Roy, feu Wilson Dionne), Benoit (tante Véronique Théberge, amie de la famille), feu René, Rachel (Adrien Roy), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon : feu Armand (Irène Bilodeau), René (feu Gilaine Fortier, Louiselle Lévesque), feu Lucille (feu Gonzague Allaire), feu Georges-Édouard (Ginette Grégoire), Agathe (feu Bertrand Simard), ses trois filleules : Sylvie Gagnon, Caroline Allaire et Line Roy, notre Guy Lamontagne et sa petite famille, ami intime de papa, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es).

De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du CHSLD de Saint-Ra- phaël (Saint-Damien) pour les bons soins prodigués. Tout le personnel a toujours bien entouré notre papa d’amour, de soins 5 étoiles, de belles attentions, d’amour, ce qui a permis à papa une fin de vie dans la douceur, le confort, le respect et le calme.

De plus, un gros merci à sa belle-sœur Ginette (feu Georges-Édouard Gagnon), pour l’accompa- gnement ponctuel auprès de papa.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm ou à la Fondation Rayons d’espoir du CISSS de Chaudière-Appalaches, https://www.cisssca.com/cisss/fondations/fondation-rayons-despoir/

Des formulaires seront disponibles à l’église. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc.115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

