Monsieur Laurent Bouffard 1932 - 2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 16 avril 2025, entouré de ses proches, est décédé à l’âge de 92 ans et 7 mois, monsieur Laurent Bouffard, époux de madame Colette Lamontagne. Il était le fils de feu dame Laura Messervier et de feu monsieur Joseph Bouffard. Il demeurait à Berthier-sur-Mer. Avec son épouse, ils ont bâtis ensemble l’entreprise BOUFFARD SPORTS où il a œuvré pendant plus de 55 années.

Il a été confié pour crémation à la Résidence funéraire Boulanger 31, ave, de la FabriqueMontmagny. Selon ses dernières volontés, il n’y aura pas de rencontre au salon ni de célébration. L’inhumation de ses cendres aura lieu en privé en présence des membres de sa famille.

Il laisse dans le deuil, outre son épouse Colette, ses enfants: Sylvain (Sylvie Castonguay), Nathalie (Marc Harvey); ses petits-enfants: Maude, Isabelle et leurs conjoints; ses arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs : feu Odilon (Gertrude Fournier), feu Fernand (feu Pierrette Forgues) et Lorraine (feu Donald Caron), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lamontagne ainsi que les autres parents et amis.

Nos plus sincères remerciements s’adressent au personnel des soins palliatifs de L’Hôpital de Montmagny. Toutes marques d’affections peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôpital de Montmagny: www.fondationhoteldieumontmagny.com/

