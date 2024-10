Monsieur Léandre Mercier (1948-2024)

À son domicile, le 25 septembre 2024, à l’âge de 76 ans et 5 mois, est décédé monsieur Léandre Mercier, conjoint de madame Julie Boutin. Il était le fils de feu monsieur Amédée Mercier et de feu dame Germaine Chabot. Il demeurait à Montmagny, autrefois à Notre-Dame-du-Rosaire. La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2, le samedi 2 novembre 2024 à compter de 12 h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 15 h à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée de Montmagny.

Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Julie, ses frères et sœurs : Gisèle (feu Camille Boulet), feu Clément (feu Lise Plante), Rachel (Jacques Langevin), feu Antonio (Nicole Royer), Claire (feu Pierre Côté), son beau-père : Florian Boutin (feu Diane Rivard), son beau-frère : Jean-François Boutin (Laurence Loisel-Gaudreau) et leur adorable petite fille Charlie,ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s.

La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de l’Hôpital de Montmagny, tout particulièrement ses infirmières aux soins intensifs, Guylaine C., Mélanie, Audrey-Anne et Jessica pour la qualité des soins prodigués, leur extrême gentillesse et leur bienveillance. Un merci spécial au Dre Alissa Clavet pour son professionnalisme et sa délicatesse, qui l’a accompagnée des soins palliatifs jusqu’à son dernier repos. Enfin, un remerciement au Dre Maude Pelletier.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, cancerquebec.ca/faites-don/donnez-maintenant/ ou à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm. Des formulaires seront disponibles au salon.

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (QC) G5V 1N2.

