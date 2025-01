Monsieur Léo Fournier

15 février 2024

Déjà un an que tu nous as quittés, mais tu es toujours présent dans nos cœurs et nos pensées. Tous ceux et celles qui t’ont connu(e) auront une pensée pour toi en ce jour du premier anniversaire de ton décès.Une messe sera célébrée le dimanche 26 janvier, en l’église de Saint- Thomas, à la mémoire de M. Léo Fournier

Ta fille Viviane (Jean-Marc Lessard), tes petits enfants Kaven Desjardins, Lydia Desjardins (Alexandre Bonneau), Sylvie Grégoire, Manon Grégoire (Jonathan et Amélia)