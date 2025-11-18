Monsieur Léo-Paul Nicol 1934 - 2025

Au CHSLD de St-Raphaël, le 3 novembre 2025, est décédé, à l’âge de 91 ans et six mois, monsieur Léo-Paul Nicol. Il était l’époux de madameF rançoise Lessard et le fils de feu dame Eugénie Dallaire et de feu monsieur Georges-Alfred Nicol. Il demeurait autrefois à Montmagny.

La famille recevra les condoléances à la : Résidence funéraire Boulanger 31 av. de la Fabrique Montmagny le samedi 22 novembre 2025 de 10h à 11 h 30 suivi d’une célébration de la parole à 11 h 30 à la résidence. L’inhumation aura lieu à une date ultérieure.

Il laisse dans le deuil son épouse Françoise Lessard, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, ses cousins et cousines, ses neveux et nièces, de même que plusieurs autres parents et amis(es). Issu d’une famille de 17 enfants, il est le dernier à rejoindre cette grande famille dans la mort.

La famille désire prendre le temps de remercier chaleureusement le personnel du CHSLD de St-Raphaël pour la qualité des soins et l’accompagnement des intervenants depuis les dernières années. Afin d’honorer sa mémoire, des dons peuvent être faits à la Société Alzheimer de Chaudière-Appalaches :

https://www.alzheimerchap.qc.ca/

