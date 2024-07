Monsieur Léon Fournier (1937-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 3 juillet 2024 à l’âge de 87 ans est décédé M. Léon Fournier, fils de feu Émile Fournier et de feu Alma Fiset. Il demeurait à Montmagny.

La famille recevra les condoléances à la :

Résidence funéraire Boulanger

31, av. de la Fabrique

Montmagny

le samedi 13 juillet, jour des funérailles, à compter de 12 h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées ce même jour à 14 h en l’église Saint-Thomas de Montmagny, suivies de l’inhumation au cimetière de Montmagny.

Il était le frère de : Colette (Carmen Tanguay), feu Fernand (Alice Roy) et Thérèse (Clément Boulet). Il laisse également dans le deuil ses nièces et son neveu : Louise Boulet (Gaétan Chapados), Caroline Boulet (Carol Bhérer), François Fournier ainsi que ses cousins, cousines et ami(e)s.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer, www.cancer.ca/quebec/souvenir Pour renseignements : 418 248-1363, sans frais : 1 800 706-1363; messages de sympathie par courriel : ruetboul@globetrotter.net via le site Web : www.residenceboulanger.com Entreprise membre de la Corporation des thanatologues du Québec.