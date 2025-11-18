Monsieur Léonard Boucher 1935-2024

Malgré le temps qui passe, ton souvenir ne pourra jamais s’effacer. Tu continueras toujours de vivre dans nos pensées et dans nos cœurs. Nous t’aimons tellement. Une messe anniversaire sera célébrée à la mémoire de Léonard Boucher le dimanche 23 novembre 2025 à 9h en l’église Notre-Dame-de-Bonsecours de L’Islet. Merci à tous les parents et ami(e)s qui s’uniront à nous par leur présence ou leurs pensées. Ton épouse Marguerite, tes enfants François, Nicole, Claire, Pierre, Sylvain et les membres de notre famille.